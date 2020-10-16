РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 окт. Слабовидящие жители подмосковных Котельников смогут заказать себе литературу с шрифтом Брайля на дом, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В библиотеке Котельников представлена литература для слепых и слабовидящих людей с увеличенными шрифтами и шрифтом Брайля. Желающих познакомиться с книгами библиотека ждет с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00.

«На данную литературу принимаются заказы для доставки на дом по телефону: 8 (495) 550-80-87, или по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 3. Подробная информация о работе библиотеки опубликована на сайте www.librarykotel.ru», - говорится в сообщении.