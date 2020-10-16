РИАМО - 16 окт. В столице ведется строительство восьми новых станций Московских центральных диаметров (МЦД), они сделают транспорт доступнее для 1,5 миллиона человек в 16 районах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Строим на существующих и на перспективных маршрутах», - говорится в сообщении.

Речь идет о станциях Петровско-Разумовская, Дмитровская, Печатники, Щукинская, Марьина Роща, Ховрино, Аминьевская и Минская. Станции будут открываться и там, куда уже пришли диаметры, и там, где их еще нет.

«К примеру, Тимирязевский район. Сейчас у жителей его южной части есть станция Гражданская D2. А когда заработает Петровско-Разумовская D1 новый транспорт появится в пешей доступности и у жителей севера района», - поясняется в материале.

Движение по МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск открыли 21 ноября 2019 года. В будущем планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Пять диаметров общей протяженностью 375 километров должны заработать до конца 2024 года.

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