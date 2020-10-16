РИАМО - 16 окт. Столичный арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «СУ Спецтехнкика» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Поступило обращение МБУ «Орехово-зуевский комбинат благоустройства» о внесении сведений в отношении ООО «СУ Спецтехнкика» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу расселенных и аварийных жилых домов», - говорится в сообщении.

Заказчик считает, что работы по условиям контракта не выполнены.

Управление установлено, что заказчиком не учтен тот факт, что «СУ Спецтехнкика» выполнила обязательства по условиям договора: демонтировала до основания 12 объектов, согласно условиям контракта.

Согласно письмам ООО «СУ Спецтехнкика», на территории объекта неоднократно происходят поджоги строительных отходов. Это мешало исполнению условий контракта в полном объеме.