В связи с пандемией ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум, в рамках льготной программы кредитования она составила 6,5%. Неудивительно, что многие жители Подмосковья задумались о покупке квартир. И тут есть, из чего выбирать – в Московской области появилось немало качественных проектов жилой застройки с собственной инфраструктурой и комфортными решениями. Об одном из таких проектов, который недавно стартовал в подмосковных Люберцах, читайте в материале РИАМО.

Комфорт в первую очередь

Одним их таких проектов стал новый комплекс от застройщика «Первый ДСК» – ЖК «1-й Лермонтовский».

В жилом комплексе будет представлена индивидуальная серия домов, к работе над которой привлекали испанских экспертов. Специально для ЖК они разработали квартирографию, учитывающую потребности современного горожанина.

В рамках реализации ЖК будет сформирована комфортная городская среда. Концепция благоустройства участка будущей застройки выполнена в единой тематике комплекса и посвящена жизни и творчеству русского поэта и драматурга Михаила Лермонтова. Помимо современных детских и спортивных площадок, на территории ЖК появится бульвар с прогулочными зонами и местами для проведения досуга. Социальная инфраструктура комплекса включает в себя детский сад на 560 мест, общеобразовательную школу на 1 500 мест и две амбулатории – все это будет расположено в пешей доступности непосредственно на территории ЖК.

Что касается сроков строительства, то здесь стоит учесть, что в 2016 году в структуру группы компаний ФСК вошел «Первый ДСК» – крупнейшее предприятие по производству индустриальных домов с полувековой историей. Современные технологии позволяют возводить качественные объекты в сжатые сроки. Например, жилой дом, построенный индустриальным методом с отделкой квартир «под ключ» и с применением качественных материалов, может быть возведен менее чем за год.

«Строительство новых комплексов такого уровня, как ЖК «1-й Лермонтовский», позволяет повысить качество жизни в городах Подмосковья в целом», - утверждает коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

Люберецкое Эльдорадо

Выбор места для строительства комплекса неслучаен. Сегодня Люберцы – одно из самых перспективных направлений по приобретению недвижимости в Московской области, считают эксперты.

Первое и наиболее очевидное достоинство Люберец состоит в том, что город частично примыкает к Москве. Таким образом, жители городского округа могут свободно пользоваться, в том числе, столичной инфраструктурой.

Люберцы также обзавелись огромным преимуществом в части транспортной инфраструктуры благодаря метро.

С открытием станций метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» «фиолетовой» ветки, а также нового участка Некрасовской линии шаговая доступность метро для жителей Люберец перестала быть чем-то удивительным. Этот подмосковный городской округ и сам по себе изначально обладает неплохой транспортной доступностью благодаря железнодорожному сообщению и нескольким автомобильным артериям. А в 2021 году планируется запуск скоростных электричек МЦД-3, что должно дополнительно облегчить дорогу до Москвы пассажирам Люберец.