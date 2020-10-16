РИАМО - 16 окт. В пятницу в 18:00 на официальном сайте национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стартовало голосование за работы финалистов по всем 16 компетенциям, победителей объявят в Москве 21 октября, говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.

Участники, набравшие наибольшее число голосов, получат приз зрительских симпатий. Голосование завершится 20 октября в 23:59 по московскому времени. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на главной странице сайта через соцсеть «ВКонтакте» выбрав одну из 16 компетенций, среди которых художники по гриму и костюмам, сценарист компьютерных игр, сценограф, дизайнер смешанной реальности, оператор механики сцены, звукорежиссер и другие.

«Несмотря на то, что в наше жюри входят не только эксперты, но и экспертные зрители, мы даем работам участников, в первую очередь, комплексную профессиональную оценку — мы смотрим на то, как они справляются с задачами, способны ли они работать в команде, как принимают решения. Но творчество — это не только высокий уровень мастерства, но и признание зрителей, то, как они реагируют на итоговый результат», — сказал руководитель чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Соревнования, участие в которых принимают представители творческих профессий со всей России, длятся уже 2,5 месяца. В ходе первых двух этапов участники прошли теоретический тест и выполнили дистанционно практические задания.

На сегодняшний день в столице находятся 157 финалистов. 21 октября объявят 48 победителей. На «Новой сцене» Большого театра пройдет гала-концерт и торжественная церемония награждения.

Те, кто займет первые три места, получат целевые денежные сертификаты. Кроме того, победители получат шанс пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры, которые являются партнерами чемпионата. Кроме того, в рамках партнерской программы победители смогут получить оборудование для работы.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры Российской Федерации, министерства просвещения РФ и правительства Москвы.