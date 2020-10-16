РИАМО - 16 окт. Московскую область признали лидером страны по реализации мусорной реформы и внедрению новых технологий по обращению с ТКО на совещании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Также значительные успехи в создании комплексной системы обращения с ТКО продемонстрировали Нижегородская, Ивановская, Саратовская, Ростовская, Ярославская, Тюменская области, Татарстан, Мордовия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Восемь КПО уже работают в области, а планируется, что их будет 11. Три из них модернизируются из полигонов – это «Тимохово» в Богородском городском округе, «Храброво» в Можайском городском округе и «Алексинский карьер» в городском округе Клин», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологи и природопользованию Алла Полякова.

По ее словам, на КПО «Алексинский карьер» уже создана мощность 150 миллионов тонн в год, до конца этого года она будет доведена до 450. Кроме того, в декабре планируется увеличение мощностей КПО «Восток» в Егорьевске.

Полякова добавила, что всего на территории Подмосковья до конца 2021 года будут работать 18 предприятий по переработке и сортировке отходов общей производительностью более 8 миллионов тонн в год.

«По предварительным расчетам в этом году на переработку вместо захоронения отправилось 2 миллиона тонн мусора. И эта цифра не предел. Наша общая цель – с каждым годом улучшать показатели и делать жизнь людей̆ лучше и чище», – подчеркнула председатель комитета Мособлдумы по экологи и природопользованию.

Она отметила, что за последние пять лет в регионе закрыли 29 полигонов, а к 2021 году будут закрыты или переформатированы в КПО все полигоны без исключения.