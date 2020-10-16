РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Восемь сотрудников футбольной спортивной школы «Звезда» в Люберцах получили благодарственные письма за большой вклад и развитие спорта в городском округе, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорта муниципалитета Владимир Сурков.

Поздравить и вручить благодарственные письма сотрудникам спортшколы пришел заместитель руководителя спорткомитета Андрей Абахин.

«Восемь сотрудников футбольной спортивной школы «Звезда» Люберец 15 октября наградили от комитета по физической культуре и спорта городского округа Люберцы благодарственными письмами за большой вклад и развитие спорта в городском округе», - сказал Сурков.

Он напомнил, что совсем недавно, 6 октября, состоялось открытие обновленной мини-футбольной площадки на стадионе «Звезда».