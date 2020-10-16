РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске администрация округа приняла решение снести погреба на улице Парковая, так как они являются самовольными постройками, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Власти Подольска приняли решение снести самовольные постройки, или погреба, расположенные на улице Парковая у дома №3 в срок до 1 февраля 2021 года. При наличии правоустанавливающих документов на эти объекты необходимо предоставить документы в комитет в приемные дни (понедельник, среда) по адресу: улица Кирова, 4, кабинет 336. Телефон для справок: 8 (496) 763-27-56», - говорится в сообщении.

14 октября завершили работы по сносу гаражных боксов вблизи дома №3 на улице Серпуховская и дома №24 на улице Чехова в микрорайоне Климовск. Продолжаются работы по демонтажу незаконных строений на улице Молодежная. Силами правообладателей демонтировали более 80 гаражей, до 31 октября снесут оставшиеся восемь боксов.

Также с 20 октября планируют начать демонтаж гаражных боксов в микрорайоне Климовск вблизи дома №27 на Октябрьском переулке. Повторные уведомления о необходимости демонтажа размещены по следующим адресам: улица Ленина, дом №25; улица Рожкова, вдоль домов №№2, 4; Бережковский проезд; Спортивный проезд, дом №1. Собственникам строений необходимо самостоятельно провести работы по демонтажу.