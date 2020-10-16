Тотальный карантин, как во время первой волны коронавируса, в Москве и Подмосковье пока не введен – власти всеми силами стремятся его избежать. Для этого ввели домашний режим для групп риска, удаленку и дистанционку для старшеклассников. Закрыть могут лишь отдельные объекты, где не соблюдается масочный режим и прочие санитарные нормы. Рестораны, торговые центры, салоны красоты, театры и прочие учреждения продолжают работать, но с определенными ограничениями. С какими именно – читайте в материале РИАМО.

В бар и клуб – по QR-коду

Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса среди посетителей ночных заведений (где сложно соблюдать социальную дистанцию), но при этом не закрывать их, власти Москвы решили в качестве эксперимента ввести систему чекинов.

Она начнет работать с понедельника, 19 октября.

С помощью чекинов власти намерены отслеживать заболевших коронавирусом и ограничивать их контакты. Так, если среди посетителей будет выявлен человек с Covid-19, других людей, находившихся в это время в том же месте, оповестят об этом по СМС и попросят сдать тест на коронавирус.

Система коснется как ночных клубов, так и баров, и прочих заведений, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00 утра. Причем неважно, в какое время приходит человек – днем или ночью.

Например, если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию, пояснили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

Зачекиниться должны как сотрудники, так и посетители заведения. Для этого при входе в бар или клуб нужно отсканировать специальный QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377. Таким образом номер телефона будет авторизован. Без чекина в заведение не пустят.

Получить QR-коды заведения смогут на сайте mos.ru.

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Запрет на ночные развлечения

Власти Московской области решили принять более радикальные меры и запретить все ночные развлекательные мероприятия с 00:00 до 08:00 в помещениях, в том числе в заведениях общественного питания – барах и ресторанах.

Таким образом, посещение дискотек и ночных клубов для жителей временно приостановлено.

Запрет начинает действовать в Подмосковье уже с субботы, 17 октября.

А что с общепитом и салонами красоты?

Как сообщили в Минпромторге РФ, что касается заведений общепита – кафе, ресторанов, фудкортов, – то их пока закрывать не планируется. При этом решения будут принимать власти конкретного региона исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

На данный момент работа любых организаций по обслуживанию населения и мест с массовым скоплением людей, в том числе салонов красоты, бань, фитнес-центров, различных служб быта, автосервисов, ателье, гостиниц, кинотеатров и библиотек, разрешена при строгом соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора против коронавируса.

К ним относятся: термометрия на входе, дистанция 1,5–2 метра, регулярная санобработка с помощью дезинфицирующих средств, наличие антисептика и прочее.

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В ТЦ и транспорт – строго в маске

В Москве и Подмосковье продолжает действовать строгий масочный режим во всех общественных местах – в метро, электричках, автобусах и других видах общественного транспорта, магазинах, ТЦ, аптеках, поликлиниках и так далее. Власти настойчиво призывают жителей соблюдать эту самую простую меру защиты от коронавируса. При этом надевать маску на улице не нужно.

Минимальная цена маски – 5 рублей. Ее можно купить в том числе в метро или автобусе.

В Москве также необходимо носить перчатки в любом общественном месте (даже в случае использования антисептика). В последнее время в столице стали штрафовать магазины в том числе за то, что посетители ходят без перчаток.

В Московской области ношение перчаток носит рекомендательный характер. Однако подмосковным жителям, направляющимся в столицу, стоит заранее запасаться перчатками.

Соблюдение мер профилактики коронавируса регулярно проверяется. Рейды проходят в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах, сетевых супермаркетах, банках, театрах, непродуктовых магазинах.

За нарушение масочного или масочно-перчаточного режима физическому лицу грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, организации – от 300 до 500 тысяч или приостановка работы.

Электронные билеты и не более 50% зрителей

С 19 октября купить билеты в театры и музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, можно будет только в электронном виде на сайте mos.ru с помощью специального сервиса. Кассы временно работать не будут. Эта мера вводится для контроля числа посетителей.

При реализации билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая «динамическая рассадка», пояснили в оперативном штабе.

К такой системе власти предлагают присоединиться и другим организациям культуры и искусства в столице.

Ограничения на массовых мероприятиях

Хотя массовые мероприятия не запрещены полностью, на их проведение наложены ограничения. В Московском регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий – спортивных, физкультурных, зрелищных и прочих – с числом посетителей более 3 000 человек и наполняемостью площадки более чем на 50 процентов.

То есть концерты, кинопоказы, матчи разрешены, если на них присутствует не более 3 тысяч зрителей и заполнено не более 50 % мест.

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Занятия спортом и «Активное долголетие»

В Подмосковье также решили приостановить очные занятия проекта «Активное долголетие» для пожилых жителей региона.

Кроме того, во время занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе граждане, не являющиеся членами семьи и не проживающие совместно, должны соблюдать социальную дистанцию в 5 метров.

Занятия «Московского долголетия» пока не приостановили.

Кружки и дополнительное образование

В Москве, помимо дистанционки для старших классов, введено еще одно ограничение в сфере образования: временно приостановлена работа государственных центров детского творчества, школ искусств, кружков и секций. При этом столичные власти уточнили, что кружки и секции в школах могут продолжить работать очно при условии, что занятия будут посещать учащиеся из одной параллели.

Эти ограничения, введенные с начала каникул, с 19 октября продлевают еще на две недели.

Частным секциям и кружкам также рекомендовано временно приостановить работу.

В Московской области подобные ограничения пока не вводятся.

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