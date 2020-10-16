РИАМО - 16 окт. С начала октября на территории Подмосковья специалисты потушили 34 лесных пожара, в результате возгораний никто не пострадал, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее в Подмосковье вводили ограничение на посещение лесов из-за осложнения пожарной обстановки и установления на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности. Затем это ограничение сняли.

«В период с 1 по 16 октября специалисты потушили 34 лесных пожара на площади 70,94 гектара», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время пожаров никто не пострадал.

В настоящее время возгораний в лесах на территории Московской области также нет.