РИАМО - 16 окт. Несбалансированный рацион питания способствует появлению избыточного веса и ожирения у людей, есть принципы правильного питания, но перед переходом на них нужно обратиться к врачу, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«В отличие от системы здорового питания, все диеты краткосрочны. Важно отметить, что для каждого человека, имеющего какие-либо хронические заболевания, обращение к врачу при составлении схемы сбалансированного питания обязательно. Возможно, понадобится не просто правильное, а лечебное питание», - говорится в сообщении.

Специалисты выделили принципы правильного питания. Первым пунктом идет частота. Нужно есть несколько раз в день, желательно не менее трех-пяти, но небольшими порциями и в одно и то же время, то есть важно питаться по графику. Также в питании необходимо разнообразие, при этом следует ограничить потребление жирной, жареной, острой и кислой пищи.

Переходить на правильное питание и включать здоровые продукты и блюда в свой привычный рацион нужно постепенно. Кроме того, следует изучить таблицу калорийности продуктов, и посчитать свои энергозатраты за день, чтобы соблюдать энергетический баланс.

Одним из принципов правильного питания является обязательный завтрак, который должен быть полноценным и разнообразным.

«Разбавляйте рацион. Во время обеда и ужина не забывайте о густых супах, они способствуют лучшему пищеварению и не перегружают желудок. Количество алкоголя необходимо сократить. Пейте сок, чай или минеральную воду без газа», - добавляется в материале.

Любителям сладкого специалисты советуют не злоупотреблять тортами и пирожными. Полезно съесть вместо них свежий творог с фруктами или ягодами, мармелад, мед. Десерты рекомендуют съесть перед основным приемом пищи – это поможет понизить аппетит и убережет от переедания.

«Подбирая продукты, попробуйте углубиться в генеалогию своей семьи. Например, если ваши предки с Севера, то рыба и мясные блюда приветствуются в вашей системе питания, а вот экзотическим фруктам вход заказан», - отмечается в сообщении.

Также россиянам порекомендовали включить в свой рацион побольше фруктов и овощей, дозировать жиры и соблюдать умеренность в пище. ​