РИАМО - 16 окт. В Москве пресечена деятельность группы, которая занималась организацией незаконной миграции за денежное вознаграждение, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно изготавливали для иностранных граждан документы, необходимые для оформления регистрации по месту пребывания и получения патентов», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что также фигуранты дела продавали фиктивные регистрации по месту пребывания и миграционные карты.

«Изъяты кассовые аппараты, выдающие чеки об оплате патентов, печати, штампы и оргтехника, которая использовалась для изготовления поддельных документов», – добавила Волк.