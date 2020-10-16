РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 окт. В подмосковных Котельниках после рейда на территории метро и у автостанции округа сотрудники полиции составили 11 административных протоколов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В пятницу сотрудники полиции Котельниковского отдела совместно с администрацией провели профилактический рейд на территории метро и у автостанции Котельников. Рейд был направлен на недопущение распития алкогольных напитков в общественных местах, соблюдение мер личной безопасности (ношение масок при большом скоплении людей).

«В результате в отдел полиции доставлено 11 человек, составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.