РИАМО - 16 окт. За прошлый год вклад экономики российского интернета в экономику страны составил 6,4 триллиона рублей, сообщил журналистам директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутаренко.

«Выросло также количество пользователей Рунета на 4,2% по сравнению с 2018 годом», - сказал Плутаренко во время круглого стола, посвященного Цифровой трансформация и зрелости в условиях цифрового неравенства регионов.

Он добавил, что 470 тысяч человек составляет на сегодняшний день общее число рабочих мест в России, связанных с сектором разработки мобильных технологий.​