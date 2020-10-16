«Сервис создан по инициативе самих благотворителей. С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.