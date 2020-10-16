РИАМО - 16 окт. Новый благотворительный сервис, позволяющий горожанам поддерживать программы благотворительных организаций, заработал на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Пожертвования смогут делать зарегистрированные на mos.ru физлица в разделе «Мои платежи».
Сделавшие пожертвование пользователи будут получать на электронную почту информационные письма от портала mos.ru о результатах работы сервиса.
К сервису уже подключились шесть благотворительных организаций. Число благотворительных организаций, в которые можно направить пожертвование, будет увеличиваться.
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