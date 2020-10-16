РИАМО - 16 окт. В пятницу в Лыткарине прошла церемония награждения активистов за заслуги перед Московской областью, среди награжденных – жители Балашихи, Наро-Фоминского округа, Котельников, Коломенского округа и других муниципалитетов, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

В церемонии приняли участие представители Военного комиссариата Московской области и администрации Лыткарина.

«В рамках мероприятия были отмечены 37 человек. Четверо получили памятные медали «90 лет Московской области», один активист — медаль «За заслуги» в юнармейском движении. 12 юнармейцев отмечены благодарностями регионального штаба общественного движения «Юнармия» Московской области», — сказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Александр Легков.

Он добавил, что семь волонтеров наградили благодарностями за помощь во время самоизоляции. Десяти руководителям движения «Юнармия» вручили благодарности за личный вклад в сохранение исторической памяти.

Были награждены жители Балашихи, Наро-Фоминского округа, Котельников, Коломенского округа, Лыткарина, Химок, Люберец.

До конца года будут организованы еще четыре церемонии награждения активистов.