РИАМО - 16 окт. В период с 1 по 16 октября в подмосковных лесах потерялось более 20 человек, всех их нашли, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«С 1 по 16 октября в подмосковных лесах заблудились 24 человека. На телефон единой службы спасения «112» поступило 18 обращений с просьбой о помощи», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все люди были успешно найдены.

Жителям Подмосковья рекомендуют перед походом в лес предупредить родственников или знакомых, взять с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминать свой маршрут.

В случае потери ориентации на местности не нужно паниковать. Надо позвонить на телефон единой службы спасения «112».