РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске в результате столкновения двух автомобилей пострадал несовершеннолетний, проводится рассследование, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске на улице Рабочая недалеко от дома №3 10 октября в 15:20 столкнулись две автомашины Kia Rio и Lada-219110. В результате пострадал 11-летний пассажир в автомобиле Lada», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование.