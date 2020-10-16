РИАМО - 16 окт. Корпуса первой очереди ЖК «Царицыно» в столице полностью введены в эксплуатацию, данный жилой компекс считался проблемным, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работы завершил городской застройщик АО «Мосотделстрой №1». В скором времени жильцам начнут выдавать ключи от квартир. Их насчитывается 1210.

«Помимо домов для жителей ЖК «Царицыно» за счет столичного бюджета также будут построены школа, детский сад и поликлиника. Необходимые для этого средства уже выделены», - сказал Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что ранее были введены в эксплуатацию еще два корпуса первой очереди жилого комплекса, где квартиры получили 275 дольщиков.

«Таким образом, права всех участников, которые приобрели квартиры в первой очереди ЖК «Царицыно», восстановлены. На сегодняшний день наша задача – обеспечить жильем граждан, купивших недвижимость во второй очереди жилого комплекса», - подчеркнула Пятова.