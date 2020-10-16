РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных наградил студентов колледжа «Московия» - победителей финала конкурса «Молодые профессионалы», говорится в сообщении пресс-службы колледжа.

«16 октября в торжественной обстановке глава городского округа Домодедово вручил дипломы и золотые медали студентам Профессионального колледжа «Московия» - победителям финала VIII Национального чемпионата России «Молодые профессионалы - 2020», - говорится в сообщении.

В 2020 году колледж вошел в топ-100 лучших колледжей России по международным стандартам WorldSkills, стал пятикратным чемпионом России по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», бронзовым призером по компетенции «Управление локомотивом», а также серебряным призером по компетенции «Сварочные технологии» в категории Juniors WorldSkills.