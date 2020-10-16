РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Девять подъездов отремонтировали в многоквартирных домах микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Точечный ремонт подъездов провели в Изумрудных холмах. Управляющая компания «Эталон» устранила недочеты по девяти адресам в жилом комплексе», - говорится в сообщении.

В перечень работ вошли: устранение следов протечек, замена дверей, стяжки на переходных балконах, устранение усадочных трещин на стенах, замена плитки, сварка дверей, покраска участка стены, восстановление дверного косяка, замена стекла в консьержной.