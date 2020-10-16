РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. В Балашихе задержали участника дорожного конфликта на Леоновском шоссе, разбившего стекло автомобиля местного жителя, избившего его и угрожавшего убийством, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по трем статьям, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

12 октября в отдел полиции Балашихи поступило заявление от потерпевшего о том, что при движении по Леоновскому шоссе в сторону шоссе Энтузиастов на своей автомашине, у него произошел конфликт с водителем иномарки, в результате которого ему были причинены телесные повреждения, разбито стекло его автомобиля, а также поступили угрозы убийством.

«Дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Балашихинское» в отношении 23-летнего уроженца ближнего зарубежья по фактам умышленного повреждения чужого имущества, угрозы убийством и грубого нарушения общественного порядка возбуждены уголовные дела по статьям 119, 167 и 213 УК РФ», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в настоящее время фигурант уголовного дела задержан.