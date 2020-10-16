РИАМО – 16 окт. По данным сервиса Superjob, большинство россиян не готовы привиться от коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Опрос был проведен среди представителей экономически активного населения, всего приняло участие 1,6 тысячи респондентов со всех уголков страны», - говорится в сообщении.

Недавно российские ученые зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Первая появилась еще в августе.

«Всего 22% россиян готовы поставить прививку от Covid-19. У зарегистрированных вакцин на момент проведения исследования оказалось 5% сторонников. 12% граждан отметили, что для них нет принципиальной разницы в том, какую вакцину поставить», - говорится в сообщении.​

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса и скорой регистрации третьей.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Минздрав РФ зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса. Предельные отпускные цены на препараты от Covid‑19 не включают налог на добавленную стоимость (НДС).



- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- РФ возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Оно было прервано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- Рынок «Теплый стан» в Москве могут закрыть за несоблюдение антиковидных мер. Там выявили грубые нарушения безопасности.

- Большая часть опрошенных россиян не готова сделать прививку от Covid‑19. Привиться готовы лишь 22% прошедших опрос.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- Около 4 тыс человек проверяют соблюдение масочного режима на транспорте в Подмосковье. В общественных места и транспорте в регионе нужно носить маску, также следует надевать перчатки.

- В 7% магазинов Подмосковья зафиксировали нарушения масочного режима. Всего в регионе проверено около 11% торговых организаций — 1,8 тысячи объектов.

- В Подмосковье 129 пациентов с Covid‑19 находятся на ИВЛ. В области с начала пандемии выявили 79 567 случаев коронавируса.

- Большинство заболевших Covid‑19 москвичей не пользовалось общественным транспортом. Речь идет о 58% инфицированных.

- В школах Подмосковья с 19 октября к проверке масочного режима привлекут 300 волонтеров. Помимо прочего, они будут следить за проверкой температуры тела школьников на входе в учебное заведение.

- В Москве усилили контроль за ношением масок в транспорте. В транспорт могут не пустить, если у пассажира нет средств защиты, даже когда проезд оплачен.

- В ряде округов Подмосковья предложили ввести дополнительные меры по борьбе с Covid‑19. Наибольшие показатели распространения коронавирусной инфекции фиксируют в Королеве, Черноголовке, Красногорске, Коломне, Сергиево-Посадском округе.

- Больше всего случаев Covid‑19 фиксируют в Подмосковье у взрослого населения. Также в регионе наблюдается серьезный рост заражения среди пожилых людей.

- По мнению экспертов, пик второй волны коронавируса в России будет достигнут 22 ноября, затем число заболевших начнет снижаться. Выводы сделали на основе наблюдений за температурой.

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.