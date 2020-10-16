QR‑коды для клубов и баров в Москве: как получить и использовать

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В четверг, 15 октября, мэр Москвы издал указ, согласно которому в столице вводятся новые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

С 19 октября 2020 года все посетители при входе в ночные клубы и бары, а также другие развлекательные заведения, чей режим работы предусматривает оказание подобных услуг с 00:00 до 06:00, должны регистрироваться с помощью специальных QR-кодов или отправки СМС-сообщений на короткий номер 7377.

Правила распространяются на гостей, а также сотрудников организаций и их владельцев.

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны получить электронный идентификатор (QR-код) или код для отправки сообщений, разместить его на входе в заведение и контролировать прохождение регистрации всеми посетителями.

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