QR‑коды для клубов и баров в Москве: как получить и использовать

Новые правила посещения клубов и баров
В четверг, 15 октября, мэр Москвы издал указ, согласно которому в столице вводятся новые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.
С 19 октября 2020 года все посетители при входе в ночные клубы и бары, а также другие развлекательные заведения, чей режим работы предусматривает оказание подобных услуг с 00:00 до 06:00, должны регистрироваться с помощью специальных QR-кодов или отправки СМС-сообщений на короткий номер 7377.
Правила распространяются на гостей, а также сотрудников организаций и их владельцев.
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны получить электронный идентификатор (QR-код) или код для отправки сообщений, разместить его на входе в заведение и контролировать прохождение регистрации всеми посетителями.
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Как заведению получить QR-код
Получить коды можно через официальный сайт мэра Москвы mos.ru. Услуга начала работать на mos.ru 15 октября 2020 года.
Для получения кода юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь на портале личный кабинет.
Перед оформлением необходимо проверить в разделе «Профиль», указан ли там адрес организации. Если нет, нужно выбрать пункт «Адреса», затем – «Адреса организации», нажать «Добавить новый адрес» и ввести основные данные.
При заполнении поля «Описание» следует указать название заведения – оно будет отображено на листке рядом с QR-кодом.
После внесения адреса необходимо совершить следующие действия:
– перейти в раздел «Услуги организации», нажать «Добавить услугу», выбрать услугу «Регистрация входа»;
– в появившейся карточке нажать на ссылку «Точки проверки документов» и перейти на страницу «Точки регистрации входа»;
– нажать на кнопку «Добавить точку» и заполнить открывшуюся форму.
При добавлении точки нужно выбрать один из фактических адресов организации. Поле «Комментарий» заполнять необязательно. Изменить данные карточки «Точка регистрации входа» можно, нажав «Изменить».
Чтобы сформировать электронный идентификатор, требуется перейти по ссылке «QR-код» в карточке «Точка регистрации входа». Его можно распечатать на листке для размещения на входе в заведение или сохранить в виде графического изображения.
Сколько кодов нужно получить
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, владеющие сетью заведений, должны создавать QR-коды отдельно для каждого из них, согласно фактическому адресу.
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Как использовать QR-код
После получения QR-кода сотрудники организации должны повесить его на входе в заведение и проследить, чтобы все посетители, в том числе и работники, начиная с 19 октября 2020 года проходили регистрацию.
Чтобы зафиксировать посещение, нужно камеру мобильного телефона навести на изображение QR-кода – форма для заполнения откроется автоматически.
После регистрации у пользователя в телефоне должно появиться подтверждение входа и время его совершения.
Далее сотрудник заведения обязан проверить все данные – корректность даты, времени, названия или уникального номера точки – и только после этого впускать гостя.
Для чего нужен чекин
Регистрация нужна для того, чтобы в случае выявления у одно из посетителей COVID-19 об этом можно было оповестить людей, которые могли контактировать с ним.
Заполняя форму, входящий в помещение человек автоматически дает согласие на получение уведомлений.
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