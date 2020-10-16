РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. Во время проверок на соблюдение масочного режима на 15 маршрутах в 40 автобусах Балашихи пассажиры получили предупреждения, одного человека оштрафовали за проезд без маски, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие начальник 3-го межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции Московской области Александр Корниенко, представители администрации Балашихи.

«Сегодня в Балашихе провели рейд по соблюдению пассажирами общественного транспорта масочного режима. Проверили более 15 маршрутов и около 40 единиц общественного транспорта. Как видим, на автобусах нанесены объявления об обязательном ношении масок. Водители и пассажиры относятся с пониманием», - сказал Корниенко.

Он добавил, что во время рейда за несоблюдение действующих в регионе санитарных норм одного пассажира оштрафовали на 5 тысяч рублей.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Выборочные проверки проводятся ежедневно.

Средства индивидуальной защиты необходимо носить на железнодорожных станциях, в вагонах электропоездов и автобусах. Маску просят надевать заранее. Волонтеры от Общественной палаты Балашихи проводят автовокзалах и платформах акции, в ходе которых объясняют жителям о необходимости санитарных требований и раздают маски тем, у кого их нет.