РИАМО - 16 окт. Российское правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, в документе значится, что до 2024 года население РФ может сократиться на 1,2 миллиона человек, сообщает газета «Известия».

В старой редакции плана убыль населения в России прогнозировалась на уровне 158 тысяч человек.

«Однако по скорректированным оценкам кабмина численность россиян сократится на 352,5 тысячи», – говорится в сообщении.

Население России будет убывать в следующие четыре года по более пессимистичному сценарию. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тысячи человек, а затем начнет расти, то теперь прогнозируется, что в жителей РФ в грядущем году уменьшится на 290 тысяч человек.

В будущие годы ожидается сокращение населения России на 238, 189 и 165 тысяч человек.​​