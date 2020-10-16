РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. В Люберцах стартовал театральный марафон #lubTheatre, в рамках которого сотрудники библиотеки имени Есенина на своих официальных страницах в соцсетях каждую неделю будут рассказывать о любительских и народных коллективах России, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Наша цель - объединиться, поделиться опытом, обсудить насущные проблемы и вызовы. Семинары и мастер-классы, круглые столы и лаборатории и многое другое - в рамках марафона», - говорится в сообщении.

Организаторы призывают своих подписчиков, увлеченных театральной жизнью, присылать заявки на почту: ticketinart@mail.ru.

На этой неделе организаторы марафона познакомили свою онлайн-аудиторию с коллективом из Астрахани.

«Мы - молодой астраханский коллектив профессиональных любителей театра «НЕПРОФИ». За последние два года существования мы выпустили три спектакля, которые прошли по несколько раз при полных аншлагах. В этом году планируем еще одну премьеру. Нам интересно все: драма, комедия, водевиль... Наш коллектив - это четыре основных непрофессиональных актера - три леди и джентльмен. Приглашаем к сотрудничеству и профессионалов. Режиссеры нашего театра - актеры и режиссеры астраханских театров. Нам безумно интересно обмениваться опытом, участвовать в конкурсах, показывать свои работы в других регионах», - отмечается в материале.