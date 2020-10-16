РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. В многодетных семьях Московской области воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста, более чем для 3 тысяч детей из многодетных семей Балашихи оформили выплату на школьную форму с начала текущего года, сообщается на странице Балашихинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) на каждого обучающегося, имеющего регистрацию по месту жительства в Московской области, один раз в текущем календарном году в размере 3 тысяч рублей.

«Более 3 тысяч детей из многодетных семей, проживающих на территории городского округа Балашиха, с начала 2020 года получили выплату на приобретение школьной формы», - сказал начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха Игорь Мамонкин.

Он добавил, что для получения выплаты многодетные родители должны обратиться в управление соцзащиты Балашихи с заявлением, к которому также прилагаются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ; документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области; удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца); справка из школы, подтверждающая обучение в ней ребенка, реквизиты лицевого счета.