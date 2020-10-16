РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Свыше 60 сварщиков приняли участие в конкурсе профессионального мастерства на заводе «Бецема» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках главной российской сварочной выставки Weldex Online на базе технологического центра ESAB-Бецема состоялась трансляция профессиональных сварочных конкурсов, где специалисты на всю страну смогли продемонстрировать свой профессиональный уровень и побороться за звание лучшего представителя профессии.

«На территории завода «Бецема» во время онлайн-программы выставки в течение нескольких часов более 60 сварщиков демонстрировали конкурсной комиссии свой профессионализм и безупречные теоретические знания», - говорится в сообщении.

Во время прямого эфира зрителям рассказали о деятельности технологического центра ESAB на базе машиностроительного завода «Бецема». Участники трансляции могли проверить свои знания об истории и механизмах сварки в викторине.

Конкурс проводился в трех номинациях, каждая из которых была разделена на две категории: для сварщиков-профессионалов с многолетним опытом и молодых сварщиков, в число которых вошли студенты программ профессиональной подготовки.

Победители конкурсов получили ценные профессиональные призы.