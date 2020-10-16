РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Улицу в новом ЖК «Жулебино парк» Люберец назовут в честь Героя Советского Союза Евгения Ларюшина, за это проголосовали депутаты городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу состоялось очередное заседание совета депутатов в режиме онлайн. Его провел первый заместитель председателя совета депутатов Александр Шлапак. В повестке дня рассматривался один вопрос - о присвоении имени Евгения Ивановича Ларюшина улице на территории городского округа Люберцы.

«Жители обратились в совет депутатов с инициативой присвоить одной из улиц городского округа имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Евгения Ивановича Ларюшина. Для этого была выбрана улица в ЖК «Жулебино парк». Наша комиссия данный вопрос рассмотрела и вынесла положительное решение», - сказал председатель комиссии по перспективному развитию, градостроительству и землепользованию Дмитрий Лактионов.

Депутаты проголосовали единогласно за данный вопрос.