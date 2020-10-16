РИАМО - 16 окт. Наибольшие показатели распространения коронавирусной инфекции фиксируют в Королеве, Черноголовке, Красногорске, Коломне, Сергиево-Посадском округе, там необходимы дополнительные меры безопасности, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области, заместитель главного государственного санитарного врача по Подмосковью Марина Костина.
«Показатель на 100 тысяч населения. С 1 по 14 октября наибольшие показатели заболеваемости: Королев — 265 случаев на 100 тысяч; Черноголовка — 180 случаев на 100 тысяч; Красногорск — 154 случая на 100 тысяч; Коломна — 149 на 100 тысяч; Сергиев Посад — 148 на 100 тысяч населения», - сказала Костина в ходе заседания.
Она отметила, что средний показатель по области составляет 67 случаев на 100 тысяч населения.
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16 ОКТЯБРЯ
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- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.
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