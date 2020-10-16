РИАМО - 16 окт. Наибольшие показатели распространения коронавирусной инфекции фиксируют в Королеве, Черноголовке, Красногорске, Коломне, Сергиево-Посадском округе, там необходимы дополнительные меры безопасности, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области, заместитель главного государственного санитарного врача по Подмосковью Марина Костина.

«Показатель на 100 тысяч населения. С 1 по 14 октября наибольшие показатели заболеваемости: Королев — 265 случаев на 100 тысяч; Черноголовка — 180 случаев на 100 тысяч; Красногорск — 154 случая на 100 тысяч; Коломна — 149 на 100 тысяч; Сергиев Посад — 148 на 100 тысяч населения», - сказала Костина в ходе заседания.

Она отметила, что средний показатель по области составляет 67 случаев на 100 тысяч населения.

«Учитывая рост числа заболевших, <...> необходимо строжайшее соблюдение масочного режима, <...> (рекомендуется - ред.) отмена всех массовых мероприятий, особенно в тех (округах - ред.), которые входят в пятерку. Возможно там стоит досрочно распустить школьников на каникулы», - заключила Костина.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.