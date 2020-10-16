РИАМО - 16 окт. В Московской области больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией фиксируют у взрослого трудоспособного населения и у пожилых людей, сообщила заместитель главного государственного санитарного врача по Московской области Марина Костина.

«Нам наибольший удельный вклад дает взрослое трудоспособное население и население старше 60 лет. На заболевших в возрасте 30-49 лет приходится 30%, 50-64 года - 27%, более 65 лет - более 32%», - сказала Костина.

Она отметила, что также в регионе наблюдается серьезный рост заражения среди пожилых людей.

«По профессиональному статусу в группе риска - сотрудники офисов, государственных учреждений. Рост (заболеваемости - ред.) в этих группах составил более чем в два раза», - добавила Костина.

Она отметила, что серьезный рост заболевших (почти в 1,5 раза) наблюдается среди сотрудников системы образования.

«Мы не отмечаем значительного роста в среде детского населения, рост есть, но он не критичный. <...> Основной удар приходится на педагогов, особенно в старших классах. В противном случае мы вынуждены будем уйти на каникулы не потому что дети болеют, а потому что педагоги выбывают», - уточнила Костина.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

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- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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