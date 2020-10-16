РИАМО - 16 окт. Более 40 тысяч заявок подали жители столицы на горячую линию по Covid-19 в Москве, которая возобновила функционирование 26 сентября, сообщает ТАСС.

«С 26 сентября на горячую линию поступило более 40 тысяч заявок по различным услугам, большая часть из которых уже выполнена. Мы стараемся предоставлять услуги в тот же день, когда поступает заявка. Это удается делать благодаря слаженной работе нашей большой команды», – сказал глава оперштаба сети центров социального обслуживания Артем Алексеев.

По его словам, в настоящий момент «в полях» трудятся 7 тысяч соцпомощников, их число панируется увеличить до 10 тысяч.

Горячую линию столичного комплекса социального развития создали для того, чтобы соблюдающие режим самоизоляции москвичи могли не беспокоиться об отсутствии у них продуктов, товаров первой необходимости и других нужных для жизни вещей.

«По опыту первого этапа пандемии день в день выполнялось более 80% всех заявок, остальные в течение одного-двух дней», – добавил Алексеев.

Обратиться за услугами могут пожилые жители Москвы, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и женщины в послеродовом периоде.​

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

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- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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