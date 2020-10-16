РИАМО - 16 окт. Акции «Яндекса» и Тинькофф банка рухнули после того, как была отменена потенциальная сделка организаций, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ценные бумаги «Яндекса» потеряли 4,1%, а «Тинькофф» - на 7,1% к закрытию предыдущей сессии», – говорится в сообщении.

Акцию «Яндекса» можно приобрести за 4560,2 рубля. Глобальные депозитарные расписки TCS Group («Тинькофф») достигли 1754,8 рубля.

Ранее стало известно, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group. Ее размер должен был составить около 5,48 миллиарда долларов.

Через некоторое время Тинькофф банк сообщил о самостоятельном развитии. Представители «Яндекса» заявили, что их не устроили окончательные условия договора о слиянии. ​