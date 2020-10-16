РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. В Домодедове 150 юношей отправятся служить в армию в осенний призыв, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Призывную комиссию в Домодедове возглавил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Этой осенью на военную службу отправятся 150 домодедовцев. Порядка 80% новобранцев попадают служить в сухопутные войска. Остальная часть – ВДВ и военно-космические. Двое призывников уже отправлены на службу в Президентский полк», - говорится в сообщении.

В условиях риска распространения коронавирусной инфекции заседания комиссии проходят с соблюдением всех правил санитарной безопасности.