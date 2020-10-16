РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Четыре несанкционированных сброса в реку Македонку выявили в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.

В пятницу прошел рейд на реке Македонке, в нем участвовали сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области, представители администрации городского округа, специалисты Мособлводхоза.

«У нас в октябре месяце создана рабочая группа, в которую входят все надзорные органы. В рамках экологического контроля мы выявляем несанкционированные сбросы в речку Македонку. На сегодня мы зафиксировали 4 несанкционированных сброса. Министерство экологии и природопользования Московской области пообещало нам помогать в обследовании и предоставить такую аппаратуру, как тепловизоры», - сказала Степанова.

По ее словам, глобальное обследование с тепловизором планируется на следующей неделе.