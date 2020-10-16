РИАМО - 16 окт. Число коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией могут увеличить до 18 тысяч в Подмосковье, возможность госпитализации должна быть доступна для всех, кто в ней нуждается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас есть потенциал увеличения до 18 тысяч коек», - сказал Воробьев.

Он отметил, что всего по итогам октября будет создано 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

«Большая работа ведется по созданию коечного фонда. Мы создаем койки по географическому принципу, чтобы госпитализация была доступна для всех, кто в ней нуждается», - добавил Воробьев.

По его словам, на первый план выходит привлечение медиков.

«Обращаю внимание на поиск дополнительных врачей, чтобы все наши стационары были обеспечены самым необходимым», - отметил глава региона.

В Московской области за минувшие сутки выявили 448 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в Подмосковье выявили 79 567 случаев.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

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