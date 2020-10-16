РИАМО - 16 окт. Рабочие завершили капитальный ремонт улицы Ленина в подмосковном Реутове, а также было принято решение тротуар покрыть асфальтом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Капитальный ремонт одной из главных улиц Реутова – Ленина – завершен. Здесь уложено новое дорожное полотно, обновлены тротуары, расширено парковочное пространство и полностью заменена система освещения – установлены энергосберегающие лампы. Ранее тротуары по улице Ленина были выложены плиточным покрытием», - сказал Каторов.

Он уточнил, что, по многочисленным просьбам жителей Реутова, было принято решение тротуар покрыть асфальтом.

«Поступали обращения жителей, потому что плитка уже износилась и разошлась. К тому же, по ней неудобно ходить на каблуках и катать малышей в детских колясках — они гремят из-за неровной поверхности, и дети просыпаются. Горожане попросили заменить покрытие на асфальтовое», - отметил Каторов.

Градоначальник добавил, что также было оптимизировано парковочное пространство. По улице Ленина у домов №21 и №23 стало на двадцать парковочных мест больше.

В 2020 году капитально отремонтировали также улицы Лесную и Гагарина. Завершили первую часть работ по масштабной реконструкции улицы Южной и Юбилейного проспекта, Александровский сквер благоустроили и превратили в пешеходную зону.