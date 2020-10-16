РИАМО - 16 окт. Из-за лета, испорченного пандемией коронавируса, количество людей, страдающих осенней хандрой, может увеличиться, но с этим состоянием можно бороться, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Будет увеличение количества людей с депрессивным состоянием. Это связанно с целым рядом факторов - определенные биологические циклы, часы. То есть теплое солнечное лето позади, а впереди наш ждет холод, дождь, зима - этот фактор создает отрицательные эмоции», - сказал Шабшин.

Он отметил, что в этот раз лето было смазанным и период отпусков испорчен из-за коронавируса, поэтому психологически и даже физически у людей не было возможности «подзарядить свою батарейку».

«Есть определенная связь между тем, что мы видим, и нашими переживаниями. Смотрим, как расцветают цветы, - и нам становится от этого хорошо. Но когда мы видим, как листья опадают, то это рождает печаль и грусть», - добавил Шабшин.

Психолог отметил, что у людей с философским образом мышления осень может вызвать мысли о том, что лучшие годы уже позади. Главное, что нужно понимать, что осенняя хандра - сезонное явление, его не отменить, а поэтому необходимо частично принять и бороться с депрессивным состоянием.

«Я бы советовал, во-первых, сдать анализ крови и убедиться в (необходимом – ред.) количестве витамина D в организме, так как он влияет на настроение. Кроме того, нужно, кроме работы и бытовых дел, создавать себе положительные переживания разного рода - общение с друзьями, интересными людьми, уделять время для дозированных занятий спортом - это очень важно», - подчеркнул специалист.

Психолог добавил, что лучшее лекарство от хандры - творческая деятельность.

«Лучшее противоядие от депрессии - творческий подъем, когда человек чем-то увлечен, то хандра не страшна. Если нетворческий, то можно получить удовольствие от хороших фильмов, музыки, от онлайн-экскурсий по Третьяковской галереи или Лувру, то есть от соприкосновения с прекрасным», - подчеркнул Шабшин.