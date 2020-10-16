РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В городском округе Мытищи в новом корпусе гимназии №16 прошла проверка организации горячего питания, сообщил первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«Вместе с депутатами округа посетил новый корпус гимназии №16 в Мытищах. Посмотрели, как организовано горячее питание для младших классов, обсудили с директором и педагогами учебный процесс», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также обратили внимание на соблюдение мер безопасности - на входе измеряют температуру, в каждом классе занятия начинаются в разное время, чтобы ученики как можно меньше контактировали между собой. По словам Чаплина, сейчас это особенно важно.