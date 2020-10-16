РИАМО - 16 окт. На смену «золотой» осени в Московский регион спешат дожди и мокрые снега, их устроит атлантический вихрь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Столичный регион окажется в центре ненастного циклона. Холодный воздух, активно вытесняя тепло, будет вынужден усилится до порывистого», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют осадки. Давление снизится и будет отставать от нормы на 10-13 единиц.

«Воздух не сможет прогреется выше 10-градусной отметки в дневные часы, а ночью температура воздуха понизится до плюс 1-3 градусов», - отмечается в материале.