РИАМО - 16 окт. Следственный комитет расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, после исчезновения 12-летней девочки в Москве, ребенка уже нашли, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Как сообщалось ранее, 14 октября 2020 года девочка 2008 года рождения вышла из дома, расположенного по Филевскому бульвару в городе Москве, и ее местонахождение было неизвестно», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что в ходе совместной работы следователей ГСУ СК по столице и столичного уголовного розыска установлено местонахождение ребенка. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В СК проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.