РИАМО - 16 окт. В пятницу мэр столицы Сергей Собянин осмотрел транспортно-разгрузочный узел «Бирюлево-Западное» на улице Подольских Курсантов, в ходе осмотра он отметил, что в городе увеличили объем ремонта дорог на 70%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что у городских структур есть свои асфальтовые заводы, производственные базы, необходимая техника.
«Объемы дорожного ремонта мы увеличили примерно на 70%, что позволяет поддерживать улицы в нормальном состоянии. Несмотря на все сложности, которые накладывает на нас пандемия, дорожные службы и ЖКХ, в целом, полностью готовы к прохождению осенне-зимнего периода», – сказал Собянин.
Дорожное хозяйство Москвы является крупнейшим в России. Дороги занимают свыше 119 миллионов квадратных метров городской территории, а их общая протяженность составляет 6,2 тысячи километров.
Каждый день московскими дорогами пользуются свыше 3,5 миллиона автомобилистов, а единовременно по дорогам может передвигаться около 700 тысяч автомобилей.
Крупнейшей дорожной организацией города является ГБУ «Автомобильные дороги», отвечающее за содержание главных городских магистралей.
Выявляемые локальные разрушения на дорогах устраняются в течение суток.
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