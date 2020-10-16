РИАМО - 16 окт. В пятницу мэр столицы Сергей Собянин осмотрел транспортно-разгрузочный узел «Бирюлево-Западное» на улице Подольских Курсантов, в ходе осмотра он отметил, что в городе увеличили объем ремонта дорог на 70%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«За последние годы мы провели полную модернизацию дорожного хозяйства Москвы. На смену десяткам разношерстных подрядчиков пришли мощные городские структуры – ГБУ «Автомобильные дороги» и аналогичные учреждения административных округов», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что у городских структур есть свои асфальтовые заводы, производственные базы, необходимая техника.

«Объемы дорожного ремонта мы увеличили примерно на 70%, что позволяет поддерживать улицы в нормальном состоянии. Несмотря на все сложности, которые накладывает на нас пандемия, дорожные службы и ЖКХ, в целом, полностью готовы к прохождению осенне-зимнего периода», – сказал Собянин.

Дорожное хозяйство Москвы является крупнейшим в России. Дороги занимают свыше 119 миллионов квадратных метров городской территории, а их общая протяженность составляет 6,2 тысячи километров.

Каждый день московскими дорогами пользуются свыше 3,5 миллиона автомобилистов, а единовременно по дорогам может передвигаться около 700 тысяч автомобилей.

Крупнейшей дорожной организацией города является ГБУ «Автомобильные дороги», отвечающее за содержание главных городских магистралей.

Выявляемые локальные разрушения на дорогах устраняются в течение суток.