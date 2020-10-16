РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В городском округе Мытищи вблизи полигона «Каргашино» установят посты для контроля чистоты атмосферы воздуха, сообщила заместитель главы администрации горокруга Светлана Лысенко.

На территории городского округа Мытищи в 2019 году закрыли полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Каргашино».

«Министерство экологии предложило хороший вариант - установить посты вокруг полигона в близлежащих точках с целью ежедневного мониторинга чистоты атмосферы воздуха. Есть организация, которая этим занимается - Мособлэкомониторинг. Точки мы уже определили, и сейчас решается вопрос получения финансирования из областного бюджета по установке этих объектов», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что если правительство Московской области в этом году не установит посты, то администрация муниципалитета будет заключать договор на услуги по предоставлению такой возможности.