РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех») изучили образцы новейшего охотничьего и спортивного оружия, интерес связан с диверсификацией производства, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В день открытия Московской международной выставки оружия и товаров для охоты «ORELEXPO 2020» один из руководителей ЦНИИТОЧМАШ заявил, что предприятие будет осваивать рынок профессионального гражданского оружия, удовлетворяющего требованиям спортсменов-профессионалов, в том числе самого высоко класса.

«Конструкторы ЦНИИТОЧМАШ на Московской международной выставке оружия и товаров для охоты «ORELEXPO 2020» ознакомились с новейшими образцами гражданского оружия. Интерес вызван диверсификацией производства: в соответствии со стратегией «Ростеха» доля выручки от гражданской продукции предприятий корпорации должна достичь к 2025 году 50%», - говорится в сообщении.

Инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Иван Кухтинов рассказал, что выставка функциональная, на ней достаточно широко представлены изделия отечественных и зарубежных изготовителей и торговцев охотничьим, спортивным оружием и патронами к нему из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Тулы, других городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Новинок не очень много, но можно детально изучить известные модели, обсудить со специалистами их плюсы и минусы. Для любителей охоты и туризма также представлены различное снаряжение, оптика, средства ухода, экипировка и аксессуары.

Ведущий инженер-конструктор отдела по разработке стрелкового вооружения Иван Козлов показал мастер-класс на тренажере в стрельбе из пистолета, его результат почти вдвое лучше, чем у стрелявшего перед ним действующего сотрудника Росгвардии.