РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Команды Дворца культуры «Подмосковье» и школы №3 из подмосковного Красногорска вышли в финал Первой Подмосковной лиги КВН, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Полуфинал состоялся во Дворце культуры «Подмосковье» 15 октября. За путевки в финал боролись восемь команд из Красногорска, Солнечногорска, Талдома, Ступина и Лотошина.

«По итогам встречи первое место разделили команды КВН «Дети Подмосковья» МАУК ККДК «Подмосковье» и «Пастила» МБУ ДК «Прогресс» из Талдомского горокруга. Путевку в финал получила еще одна красногорская команда «3К» школы №3», - говорится в сообщении.