РИАМО – 16 окт. По мнению экспертов, пик второй волны коронавируса в России будет достигнут 22 ноября, затем число заболевших начнет снижаться, сообщает Газета.ru.
«Инженеры компании («Промобот» - ред.) создали математическую модель, основываясь на результатах более чем 500 тысяч измерений температуры», - говорится в сообщении.
Уточняется, что эксперты нашли зависимость между повышенной температуры и общим числом заболевших во время первой волны.
«Мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться», — отметили специалисты.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
16 ОКТЯБРЯ
- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.
- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19
- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .
- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.
- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии