РИАМО – 16 окт. По мнению экспертов, пик второй волны коронавируса в России будет достигнут 22 ноября, затем число заболевших начнет снижаться, сообщает Газета.ru.

«Инженеры компании («Промобот» - ред.) создали математическую модель, основываясь на результатах более чем 500 тысяч измерений температуры», - говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперты нашли зависимость между повышенной температуры и общим числом заболевших во время первой волны.

«Мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться», — отметили специалисты.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

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- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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