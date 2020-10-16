РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. В Домодедове арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятнадцатилетней школьницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области 20-летнему жителю Ульяновской области предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы (часть 3 статьи 131 УК РФ и часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый ночью проводил время с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедове. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловании и убил девушку, после чего скинул ее тело в канализационный люк.

В ходе проведения следственных действий обвиняемый показал криминалистам, где спрятал тело девушки. На допросе он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.

На данный момент назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз, а также планируется назначение генетической экспертизы. Кроме того, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.