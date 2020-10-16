РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске освятили новые очистные сооружения, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Настоятель Покровского храма села Покров священник Дионисий Коськин и клирики Воскресенского храма Подольска священник Роман Федоровичев и протодьякон Александр Абрамов освятили новые очистные сооружения в Подольске», - говорится в сообщении.

На молебне присутствовали директор Водоканала Михаил Семин, строители и рабочие предприятия.

Реконструкция Центральных подольских очистных осуществляется в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги».