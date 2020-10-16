РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске «Тотальный диктант» можно будет написать в онлайн-формате, сообщается в группе «17 октября 2020 Тотальный диктант в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Тотальный диктант» впервые за 17 лет будем писать осенью. Поскольку эпидемиологические ограничения полностью не сняты, «Тотальный диктант» в Подольске пройдет в формате онлайн. Четыре части диктанта 17 октября прочитают в 8:00, 11:00, 14:00 или 23:00», - говорится в сообщении.

Сначала нужно зайти на сайт totaldict.ru с компьютера или мобильного устройства. Чтение главы для участников в Подольске по традиции начнется в 14:00, но онлайн можно будет написать все четыре части диктанта.

Печатать текст придется в специальном окне на странице трансляции. После окончания диктанта нужно отправить его на проверку. Результаты будут доступны в личном кабинете через несколько дней. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно будет также скачать в личном кабинете.





